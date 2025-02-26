Под угрозой депортации. Сбежавшие из Эстонии женщины попросили гражданство России

Мать и дочь уехали из Эстонии в Россию, чтобы спастись от уголовного преследования за политические взгляды. Они не смогли вступить в гражданство и рискуют попасть под депортацию, сообщил Telegram-канал Shot .

Мария Симак вместе с тяжело больной матерью перебрались в Россию в апреле 2023 года. Они поселились в доставшейся от отца девушки квартире.

Будучи инвалидом первой группы, мать встала в очередь на операцию по трансплантации почки, но для операции нужно получить паспорт и вид на жительство в России. Симак рассказала, как несколько раз подавала на гражданство, но всегда получала отказ из-за отсутствия оснований. Срок временного убежища истечет в апреле. В России женщинам грозит депортация, а в Эстонии — уголовное преследование за пророссийские взгляды. Поэтому они решили публично попросить о гражданстве.

«Я русская по национальности и ментальности, являюсь победителем многочисленных олимпиад по русскому языку и литературе. Я всегда считала Россию своей Родиной, поддерживала политику России», — сказала Симак.

Паспорт России попросили также жители США. Дипломаты рассказали о большом количестве таких обращений.