В пустыне в Неваде обнаружили залежи вольфрама на 152 млрд долларов

В американском штате Невада нашли крупнейшее в стране месторождение вольфрама. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственный источник в добывающей компании 3 Proton Lithium.

Залежи стоимостью до 152 миллиардов долларов обнаружили в пустыне Большого Бассейна. Объем запасов может доходить до 1,78 миллиона тонн металла, что больше чем в пять раз превышает месторождение, которое до этого считалось самым крупным в США.

Однако приступить к разработке нового участка в ближайшее время не получится, поскольку частично эта территория используется НАСА для калибровки спутниковых приборов.

Ранее стало известно, что в России обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота. Его нашли на границе Хакасии и Кемеровской области.