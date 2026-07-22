В России обнаружили крупнейшее месторождение золота

Крупнейшее месторождение рудного золота обнаружили представители Росгеологии. Специалисты изучили Федоровско-Кедровское месторождение на границе Хакасии и Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«Общие запасы рудного золота месторождения составили 28 тонн. На госбаланс поставили запасы 21,7 тонны золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну, забалансовые запасы (за контуром карьера) оценили в 6,3 тонны. Получено свидетельство об установлении факта открытия месторождения Федоровско-Кедровское», — отметили в Росгеологии.

Геологоразведочные работы завершили за три года: они стартовали в 2022-м, а в октябре 2025-го запасы уже поставили на госбаланс. Специалисты пробурили 272 скважины глубиной от 50 до 429 метров.

В марте Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркивал, что это важно для ресурсной независимости страны.