Начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон обвинил Россию в агрессивной политике и империализме, за что нарвался на критику. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х саркастически отметил абсурдность подобных обвинений.

«Похоже, глава британской армии приложился к „порошку Зеленского“ из Колумбии? В перерывах между своим нескладным враньем он рассуждает об „империализме“», — написал он, оценив нотации Найтона об империализме.

Саркастический тон твита Боуза оказался вполне уместен, если вспомнить, что в XIX — начале XX века британская империя проводила колониальную политику.

Журналист также напомнил, что Украина потеряла в зоне спецоперации 1,5 миллиона военнослужащих, причем только в прошлом году число невозвратных потерь составило свыше 520 тысяч.

Ранее британское правительство сообщило о формировании штаба в составе 70 военных для подготовки к отправке так называемых межнациональных сил на Украину. Из казны на эти цели выделили 200 миллионов фунтов стерлингов.