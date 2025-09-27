Фугасные бомбы Второй мировой войны стали домом для обитателей Балтийского моря

Обитатели дна Балтийского моря заняли поверхности сброшенных во время Второй мировой войны немецких бомб «Фау-1», которые ранее считались токсичными. Новую жизнь на старом оружии обнаружила группа немецких биологов.

Во время экспедиции они запустили на дно специальный аппарат, который продемонстрировал кадры, сильно удивившие специалистов. Все лежащие на дне снаряды заняли черви, крабы, морские звезды и анемоны.

«Мы рассчитывали увидеть значительно меньшее количество видов животных», — заявил агентству Associated Press ученый Исследовательского института Зенкенберга Андрей Веденин.

Он пояснил, что только в водах Германии до сих пор остается около 1,5 миллиона тонн различного вооружения с ядерными, химическими и взрывчатыми веществами по итогам двух мировых войн.

Эколог Университета Джорджии Джеймс Портер допустил, что морских обитателей привлекла твердая поверхность снарядов, которой не хватает на песчаном и илистом дне Балтийского моря. В прошлом большую часть камней из воды использовали для строительства.

В ходе экспедиции ученые намерены узнать, сколько именно оружия смогла поглотить морская вода, и посмотреть, что происходит с животными, которые выбрали бомбы местом обитания. При этом они отметили, что природа использует все следы человечества, даже самые смертельные, для продолжения жизни.

В начале мая цветение токсичных водорослей на побережье Австралии свело с ума обитающих в акватории акул, которые стали чаще выбрасываться на берег. Министр окружающей среды штата Южная Австралия Сьюзан Клоуз пояснила, что водоросли стали высасывать огромное количество кислорода и живущие на глубине обитатели океана начали задыхаться и подниматься на поверхность.