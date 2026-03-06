Белый дом раскрыл Конгрессу подробности удара по школе в Иране

Чиновники администрации Дональда Трампа доложили конгрессменам, что США наносили удары по району в Иране, где находится школа для девочек. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Эта информация прозвучала на закрытых брифингах для американских законодателей. Представители Белого дома уточнили, что по школе ударил не Израиль.

The New York Times со ссылкой на собственное расследование написала, что обстрел общеобразовательного учреждения мог быть связан с атакой США на расположенную рядом военно-морскую базу. Такой вывод издание сделало на основе анализа спутниковых снимков, сообщений в соцсетях и подтвержденных видеозаписей.

Reuters со ссылкой на американских следователей передало, что в ходе расследования рассматривается версия о возможной ответственности вооруженных сил США за удар по начальной школе на юге Ирана. При этом окончательные выводы пока не сделали.