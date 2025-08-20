Пошли на уступки. Уиткофф отметил важную реакцию России после саммита на Аляске

Уиткофф: Россия на переговорах Путина и Трампа почти сразу пошла на уступки

Российская сторона почти сразу пошла на уступки своим визави во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил в интервью Fox News спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Таким образом, по его словам, Россия показала готовность договариваться, что для США было очень важно.

При этом Уиткофф подчеркнул, что для урегулирования конфликта с Украиной необходим твердый мир, а не режимы прекращения огня, которые достаточно легко нарушить.

Ранее другой спецпредставитель Трампа — Кит Келлог — заявил, что все критики встречи американского президента с Путиным должны «замолчать и посидеть в углу». Он назвал эти переговоры историческим успехом для страны.