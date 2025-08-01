«Почти Сингапур». Французскую блогершу восхитили небоскребы Екатеринбурга

Блогерша из Франции, уроженка Нижнего Новгорода Мария Перрье вместе с подругой посетила Екатеринбург. Она поделилась впечатлениями в своем Telegram-канале , дважды сравнив уральскую столицу с Сингапуром.

Перрье объяснила, что в Екатеринбург они отправились потому, что изначально выбирали города, в которые запускают прямые рейсы из Нижнего Новгорода.

В городе они остановились в отеле «Высоцкий». На 54-м этаже здания находился открытый бассейн с теплой водой, который, по ее словам, оказался ничем не хуже аналогичного в Сингапуре.

Вместе с подругой они также посетили все знаковые места Екатеринбурга, включая музей Высоцкого и «Ельцин Центр».

«Своими высотками и небольшой речкой Екатеринбург мне вообще напомнил Сингапур. Мы не ожидали увидеть столько небоскребов, причем стильных, современных и очень гармонично вписанных в городскую среду», — написала она.

Блогер отметила, что власти развивают город, ориентируясь на запросы местных жителей, а не туристов. Он чистый, комфортный, современный, красивый и безопасный.

Перрье также добавила, что вряд ли она в ближайшее время сюда вернется, но Екатеринбург точно достоин посещения.

Ранее австралийка, посетившая Москву и Санкт-Петербург, призналась, что Сидней после возвращения показался ей деревней.