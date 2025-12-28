Почти половине жителей ФРГ пришлось экономить на еде из-за роста цен
Forsa: 45% немцев признались, что экономили на питании из-за роста цен
Почти половина опрошенных жителей Германии подтвердила, что им пришлось экономить на покупке еды на фоне взлета цен. Об этом со ссылкой на исследование института Forsa сообщило DPA.
Опрос показал, что 45% немцев ограничивали себя в покупке продуктов питания. В прошлом году в экономии на еде признались 39% респондентов.
Согласно исследованию, 52% рассказали, что «скорее негативно» смотрят на 2026 год с точки зрения личной финансовой ситуации. Позитивный настрой продемонстрировали 47% жителей ФРГ.
«Здоровое питание все больше становится вопросом толщины кошелька», — рассказала глава Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) Рамона Поп.
Она уточнила, что стоимость продуктов с 2020 года взлетела уже более чем на 35%.
Ранее о проблеме роста расходов высказался британский премьер Кир Стармер. В рождественском обращении к нации он назвал взлет цен одной из самых острых проблем страны.