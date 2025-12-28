Почти половине жителей ФРГ пришлось экономить на еде из-за роста цен

Forsa: 45% немцев признались, что экономили на питании из-за роста цен

Почти половина опрошенных жителей Германии подтвердила, что им пришлось экономить на покупке еды на фоне взлета цен. Об этом со ссылкой на исследование института Forsa сообщило DPA .

Опрос показал, что 45% немцев ограничивали себя в покупке продуктов питания. В прошлом году в экономии на еде признались 39% респондентов.

Согласно исследованию, 52% рассказали, что «скорее негативно» смотрят на 2026 год с точки зрения личной финансовой ситуации. Позитивный настрой продемонстрировали 47% жителей ФРГ.

«Здоровое питание все больше становится вопросом толщины кошелька», — рассказала глава Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) Рамона Поп.

Она уточнила, что стоимость продуктов с 2020 года взлетела уже более чем на 35%.

Ранее о проблеме роста расходов высказался британский премьер Кир Стармер. В рождественском обращении к нации он назвал взлет цен одной из самых острых проблем страны.