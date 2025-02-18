Делегаты от России и США выбрали почти одинаковые галстуки на переговоры. Что это значит?

Представители России и США, участвовавшие в переговорах в Эр-Рияде, надели почти одинаковые галстуки: Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф и Марко Рубио выбрали именно синие аксессуары. Значит ли это что-то и о чем сигнализирует синий цвет, разбирался 360.ru.

По ее мнению, в этом случае не стоит строить теорий заговора: если о красном галстуке еще можно говорить как о проявлении силы и попытках обратить на себя внимание, то синий — классический деловой цвет.

«Делегаты оделись максимально уместно, сдержанно, с минимальным желанием привлекать ненужное внимание. Поэтому, полагаю, можно говорить лишь о хорошем вкусе всех участников встречи», — добавила Баранова.

«Сложно представить себе ситуацию, при которой созваниваются уважаемые главы делегаций и спрашивают: „А в каком галстуке пойдете вы, чтобы мы с вами красиво смотрелись в паре?“» — подчеркнула Баранова, отметив, что такое совпадение тем не менее интересно.

СМИ сообщили, что представители России и США начали переговоры без традиционных рукопожатий в присутствии журналистов. Эксперт по этикету напомнила, что существует протокольная церемония, согласно которой стороны перед представителями прессы демонстрируют уважение друг к другу: фотографируются на фоне флагов и обмениваются рукопожатиями.

«Наверное, мы просто не все видели и не все знаем. <…> Видели только рабочую часть переговоров, которая не обязательно предполагает какие-то церемонии. Просто переходят уже непосредственно к обсуждению важных вопросов, запланированных на это время», — объяснила собеседница 360.ru.

Она не исключила, что делегаты могли пожать руки в соседнем кабинете, а уже после этого приступили к разговору.