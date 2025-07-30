Почти миллион человек эвакуировали в Японии из-за угрозы цунами

Власти Японии эвакуировали около миллиона жителей прибрежных районов страны из-за угрозы цунами, возникшей после мощного землетрясения у берегов Камчатки. Об этом сообщило издание Independent .

«Более 900 тысяч человек на восточном побережье Японии были эвакуированы», — рассказали журналисты.

Местные власти призвали жителей как можно скорее покинуть опасные территории, взобраться на возвышенности или отъехать вглубь страны.

Волны цунами высотой до пяти метров зафиксировали на побережье Курильских островов и около 40 сантиметров — на острове Хоккайдо. Специалисты предупредили, что цунами надвигается также на западное побережье США, Канаду и Гавайи.

Землетрясение на Камчатке оказалось сильнейшим с 1952 года. По предварительным данным, магнитуда достигла 8,7 балла.

После цунами в Японии нескольких китов выбросило на берег. На опубликованных в местных СМИ кадрах видно как минимум пять китов, оказавшихся на берегу. Они не шевелились и не подавали признаков жизни.