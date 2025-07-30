Китов выбросило на берег Японии после землетрясения на Камчатке

Нескольких китов выбросило на берег в Японии после цунами, которое произошло в результате мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил телеканал NHK .

На кадрах, снятых дроном, видно как минимум пять китов, оказавшихся на берегу. Они не шевелятся и не подают признаков жизни.

Ранее стало известно, что землетрясение на Камчатке оказалось сильнейшим с 1952 года. По предварительным данным, магнитуда достигла 8,7 балла. В Петропавловске-Камчатском из-за толчков разрушилось здание детского сада.

После толчков на берег курильского острова Парамушир в районе прибрежной зоны Северо-Курильска обрушились три волны цунами.