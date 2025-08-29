Почти 70% французов хотят ухода Макрона с поста президента прямо сейчас

Подавляющее большинство французов выступили за отставку Эммануэля Макрона с поста президента страны. По подсчетам, его не хотят видеть во главе государства 67% граждан, сообщило Reuters со ссылкой на опросы компаний Ifop, Toluna Harris Interactive и Elabe.

Также от 56% до 69% опрошенных выступили за проведение внеочередных парламентских выборов.

Опрос указывает на усиление недовольства политикой и неопределенности в стране, где с момента переизбрания Макрона в 2022 году существовали только раздробленные парламенты и кабинеты министров, состоящие из представителей меньшинства.

В случае отставки правительства Макрон может назначить внеочередные парламентские выборы или нового премьер-министра. Некоторые представители оппозиции призывают президента уйти в отставку.

Ранее глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что страна стоит на краю финансовой пропасти.