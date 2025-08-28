На краю финансовой пропасти. Во Франции забили тревогу из-за госдолга

Глава МВД Франции, лидер партии «Республиканцы» Брюно Ретайо заявил, что страна никогда не была так близка к финансовой пропасти, как сейчас. Его выступление транслировала газета Le Figaro .

«Ситуация крайне серьезная. Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти», — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день порядка 54% французского госдолга находится в руках иностранцев. И это не только экономическая проблема, но уже вопрос суверенитета и национальной независимости.

До этого французский премьер-министр Франсуа Байру сообщил, что госдолг страны уже перешел критическую черту, ежесекундно увеличиваясь на пять тысяч евро (более 467 000 рублей). При этом старую задолженность погашают большей частью за счет новых заимствований.

Ранее американский Минфин сообщал, что госдолг США превысил историческую отметку.