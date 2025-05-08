Почти 50 немецких компаний покаялись за поддержку нацизма спустя 80 лет

FAZ: Volkswagen, Bayer и Adidas покаялись за приход нацистов к власти в 1930-х

Ведущие немецкие компании к 80-летию окончания Второй мировой войны признали свою историческую ответственность за приход нацистов к власти в 1930-х годах. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместное заявление руководителей концернов.

«В 80-ю годовщину окончания войны руководители 49 немецких компаний берут на себя ответственность. Немецкие корпорации способствовали укреплению власти национал-социалистов», — говорится в материале.

Руководители крупнейших концернов страны подписали совместное заявление. В частности, главы компаний Volkswagen, Adidas, BMW, Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.

В заявлении подчеркивается, что в то время компании были больше озабочены получением собственной выгоды.

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