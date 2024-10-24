Почти 400 пассажиров парома эвакуировали в Турции

Daily Mail: в Турции из-за сообщения о бомбе с парома эвакуировали 380 человек

Почти 400 пассажиров парома Стамбул — Бурса в Турции экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило Daily Mail.

«Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминеню и портом Муданья в провинции Бурса», — заявили в публикации.

На место прибыли саперы с собаками. Они полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной. Рейс пришлось отменить, 380 пассажиров пересадили на другой паром.

Ранее сообщалось о взрыве рядом с одним из входов на территорию аэрокосмической компании Tusa в Анкаре. После этого террористы проникли на территорию завода и взяли в заложники людей.

В результате теракта погибли пять человек.Также турецкие власти сообщили о 22 пострадавших. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что преступников, совершивших теракт, нейтрализовали.