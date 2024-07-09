Четыре человека погибли из-за урагана «Берил» в Техасе

Ураган «Берил» обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас. Число погибших в результате непогоды возросло до четырех, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местных чиновников.

Один из местных жителей стал жертвой пожара из-за удара молнии. Еще двое погибли в округе Харрис. Кроме того, на дом 74-летней женщины упало дерево.

Как сообщили «Известия», порывы ветра в Техасе достигают 130 километров в час. Сильный ветер сопровождается торнадо.

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