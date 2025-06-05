Ученый Гулев связал климатические катастрофы на Земле с глобальным потеплением

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, в 2024 году на Земле произошло около 150 экстремальных природных явлений, не имевших аналогов по своей интенсивности. Эти события признаны беспрецедентными, так как ранее ничего подобного не фиксировалось. В беседе с сайтом KP.RU ситуацию прокомментировал академик РАН Сергей Гулев.

По его словам, глобальное потепление, развивающееся в течение последних 100-150 лет, повысило среднюю температуру планеты примерно на 1,09 градуса Цельсия. Последствием стала возросшая нестабильность атмосферных явлений. Климатологи отмечают учащение мощных тропических циклонов наивысших категорий интенсивности. Наряду с этим происходят значительные сдвиги в распределении осадков: одни регионы страдают от рекордных засух, другие сталкиваются с чрезмерными ливнями и затоплениями.

Таким образом, отметил эксперт, глобальное потепление представляет собой не простое линейное повышение температуры на единицу каждые 100 лет, а сложный каскад взаимосвязанных последствий, включающих усиление природных катаклизмов, таких как штормы, аномальные осадки, засухи и опасные наводнения, добавил aif.ru.