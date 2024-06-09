Почти 20 странам предрекли усугубление проблем с продовольствием

Эксперт Кобяков: ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах

Abed Rahim Khatib
Фото: Abed Rahim Khatib/Global Look Press

В ближайшее время негативная ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 государствах мира. Об этом РИА «Новости» рассказал глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков.

По его словам, речь идет про традиционно горячие точки: сектор Газа, Южный Судан, Йемен и целый ряд других стран Африки.

«По числу голодающих есть документ — это издаваемый со Всемирной продовольственной программой документ горячих точек голода. На днях вышел новый доклад, в нем прогнозируется, что ситуация с продовольствием ухудшится еще в 17 странах мира при сохранении текущей тенденции», — сказал он.

Кобяков отметил, что в основном среди них страны, пострадавшие от стихийных бедствий, последствий изменения климата и вооруженных конфликтов.

Ранее стало известно, что Россию перестали привлекать к поставкам продовольствия в голодающие страны.

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