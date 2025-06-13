13 июня 2025 13:02 США открестились от ирано-израильского конфликта. Чем рискует Трамп? Политолог Дудаков: атака Израиля приведет к срыву ядерной сделки Ирана и США 0 0 0 Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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США полностью перекладывают на Израиль ответственность за возможные последствия атаки на Иран, которая стала политической угрозой для администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом 360.ru рассказал политолог, американист Малек Дудаков.

Как сейчас развиваются отношения Израиля и США Отношения США и Израиля сейчас развиваются довольно сложно, несмотря на то что руководство еврейского государства надеялось на победу республиканца и ожидало, что тот продолжит свою произраильскую позицию. «Но это не в полной мере подтвердилось — Трамп зачастую говорит и делает то, что Израилю не нравится. В частности, на протяжении первых нескольких месяцев своего президентства Трамп не давал Израилю зеленый свет на нанесение каких-либо ракетных ударов по территории Ирана в связи с тем, что у него активизировался переговорный трек с Ираном по поводу возможности заключения новой ядерной сделки. Эти ракетные удары ставят под вопрос будущее каких-либо новых переговоров Тегерана с Вашингтоном», — считает эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация меняется, и Израиль ведет себя более независимо.

Американцы стараются показать, что они хоть и знали о готовящейся ракетной атаке, но никакого отношения к ней не имели, и перекладывают полностью ответственность на плечи Израиля за все последствия, которые могут быть, если Иран ответит Израилю ракетными ударами или ударами дронов. Малек Дудаков политолог

Демократы используют против Трампа его же оружие Политолог предрек сложности в дальнейших отношениях США и Израиля. Скорее всего, демократы начнут очередную волну пропалестинских протестов и используют против Трампа его же антивоенную карту. «То есть то, что помогало Трампу во время предыдущей президентской компании, когда он критиковал Байдена за бесконечные войны во всем мире, которые тот не может остановить. Демократы будут примерно ту же самую карту использовать против Трампа, что он обещал стать миротворцем, всех помирить — Россию, Украину, Израиль, Иран, — но ему не удается. Поэтому есть очевидные политические риски для администрации Трампа», — подчеркнул политолог. Американцы не смогут придерживаться нейтралитета — позиция арбитра для них не самая выгодная. При этом США могут усилить давление на Израиль, ракетные удары которого приведут к срыву переговоров с Ираном по ядерной сделке, заключил Дудаков.