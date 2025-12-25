«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран

«Почта России» временно перестала доставлять посылки наземным путем в страны Прибалтики, а также в Словению и Хорватию. Об этом сообщил сайт компании.

Изменения коснутся перевозок в пять государств: Эстонию, Латвию, Литву, Словению и Хорватию. Авиадоставка в эти страны продолжится, но наземная временно перестанет осуществляться.

В комментарии ТАСС «Почта России» уточнила, что пока не может озвучить, когда ограничения снимут. Зарубежный перевозчик-партнер предупредил компанию, что посылки будут пока возить только авиацией.

Ранее посольство России в Латвии подтвердило, что республика продолжает политику ограничения на въезд в страну россиян. Дипломаты прокомментировали внесение 14 российских бобслеистов в список «нежелательных персон».

По словам сотрудников диппредставительства, эта мера отражает тенденцию ужесточения латвийской визовой политики. Они допустили, что страна и дальше будет ограничивать въезд российских граждан в республику.