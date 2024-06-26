Одесситы пели на концерте Верки Сердючки на русском языке

В Одессе прошел концерт Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко), где артист пел на русском языке. Видео с места событий появилось на платформе TikTok .

На кадрах видно, как большая толпа танцует под песню Сердючкт «Все будет хорошо». Артист исполнил хит на русском языке, при этом собравшихся одесситов это не смутило. Они даже подпевали кумиру и, судя по веселым телодвижениям, получали удовольствие от процесса.

В мае похожая ситуация закончилась скандалом в Германии. Украинский певец Олег Кензов принял там участие в «русской ярмарке» и выступил с песнями на русском языке. Это очень рассердило украинцев, они раскритиковали артиста. Им не понравилось, что раньше вокалист пел в поддержку ВСУ, а теперь работает вместе с российскими знаменитостями.