Почерк очевидный. Наезд на толпу в Мюнхене сравнили с другими терактами в Европе

Депутат Шхагошев: наезд на толпу в Мюнхене похож на другие теракты в Европе

Наезд на толпу в Мюнхене похож на другие теракты, произошедшие в Европе. Об этом заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Произошедшее в Мюнхене — теракт. Почерк очевидный», — отметил депутат.

Он назвал проблемами Европы отсутствие координации между спецслужбами стран, умеющими бороться с терроризмом, и политику по Украине, приведшую к появлению большого количества спящих ячеек, которые постепенно начнут действовать.

Около 10:30 утра по местному времени (12:30 по московскому) автомобиль Mini Cooper врезался в толпу бастующих сотрудников транспортной компании в центре Мюнхена. Пострадали не менее 28 человек. По предварительным данным, за рулем находился 23-летний выходец из Афганистана, его задержали.