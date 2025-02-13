Приехавший из Афганистана исламист. Кто протаранил толпу в Мюнхене

Число пострадавших при наезде авто на толпу людей в Мюнхене возросло до 28

Автомобиль протаранил толпу участников забастовки, организованной профсоюзом Verdi в Мюнхене. По предварительным данным, пострадали около 30 человек, среди которых есть дети. Что известно о случившемся к этому часу — в материале 360.ru.

Авария произошла в центральном районе Мюнхена около 10:30 по местному времени. Серый Mini Cooper на большой скорости врезался в толпу демонстрантов.

Радиостанция BR24 уточнила, что в момент наезда на площади Штигльмайера проходил митинг бастующих сотрудников транспортной компании, выступающих за повышение зарплат и улучшение условий труда.

По предварительным данным, опубликованным газетой Bild, в результате ЧП пострадали 28 человек. Как минимум двое получили очень серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Телеканал Sky News добавил, что на месте работают экстренные службы города и прибыл спасательный вертолет.

«Автомобиль врезался в группу людей и, к сожалению, многие люди получили ранения, включая детей. Я глубоко потрясен. Мои мысли с ранеными», — заявил Bild мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал случившееся терактом.

«Одну вещь я должен сказать сейчас: это, вероятно, был теракт. На это указывает текущая информация. Все дальнейшие детали еще нужно расследовать, подозреваемый — гражданин Афганистана. Мы разберемся со всеми подробностями», — сказал он в эфире телеканала Welt.

В местных СМИ сообщили, что за рулем сбившей толпу машины был 24-летний афганец. Чтобы задержать его, правоохранители применяли огнестрельное оружие.

«Подозреваемый Фархад Н. родился в Кабуле в 2001 году. Он приехал в Германию в декабре 2016-го. <…> По информации Spiegel, перед преступлением публиковал посты с, предположительно, исламистским содержанием», — уточнило издание Spiegel.