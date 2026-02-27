Почему Пакистан решил бомбить талибов: мир ждет новая война или пронесет?

В конфликте Пакистана и Афганистана нет стратегии с обеих сторон. Их действия ситуативны и связаны с племенными территориями на границе, рассказал в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.

«Там нет никакой стратегии ни с одной, ни с другой стороны. Стороны действуют ситуативно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на границе между странами живут племена с родоплеменным строем, традиционными лидерами и нравами. Самые многочисленные — белуджи: основная часть в Афганистане, но значительная — в Пакистане.

«Они довольно воинственные, достаточно независимые от любой власти. И периодически они проявляют себя как-то оппозиционно по отношению к властям Пакистана. То есть они прибегают к тем или иным партизанским, военным, вооруженным действиям в отношении руководства Пакистана, поскольку это более регулярное государство», — пояснил Станкевич.

Пакистан при этом связывает столкновения на своей территории с поддержкой с афганской стороны.

«Племена, находящиеся в Афганистане, помогают племенам в Пакистане бороться с пакистанским правительством. Время от времени это вызывает военные действия со стороны Пакистана», — добавил политолог.

Впрочем, эскалации конфликта, по мнению Станкевича, ждать не стоит.

«Это не первый и не последний эпизод. Все останется на уровне пограничного инцидента», — убежден собеседник 360.ru.

А полностью решится проблема только с появлением в Афганистане регулярного правительства.

Накануне глава Минобороны Пакистана объявил о начале войны с Афганистаном.