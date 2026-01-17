Побывавшее в Новороссийске судно арестовали в Италии

Судно с 33 тысячами тонн металлического сырья, побывавшее в Новороссийске, арестовала итальянская Финансовая гвардия. Об этом сообщило итальянское государственное агентство, регулирующее таможенные вопросы, Agenzia ADM .

«Судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод в Черном море с грузом в 33 тысячи тонн черных металлов, было подвергнуто срочному превентивному аресту», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Финансовой гвардии установили, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября, «проводя запрещенные операции по погрузке товара», а автоматическую идентификационную систему (AIS) отключили при приближении к российскому порту. Это якобы сделали для уклонения от геолокационного контроля и затруднения работы надзорных органов.

Основанием для ареста стал регламент ЕС № 833/2014 о запрете на экспорт и импорт в Россию. Импортер, судовладелец и несколько членов экипажа сейчас находятся под следствием за обход ограничительных мер ЕС, заявили в ведомстве.

