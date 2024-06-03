Побеждающего на выборах президента кандидата назвали в Мексике

Партия Morena: кандидат Шейнбаум побеждает на выборах президента Мексики

Carlos Santiago
Фото: Carlos Santiago/Global Look Press

По данным экзитполов, на выборах президента в Мексике побеждает кандидат правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум. Об этом на брифинге сказал председатель политической силы Марио Дельгадо, его слова привело РИА «Новости».

Дельгадо обозначал нынешнюю ситуацию как звездный момент в истории государства, всей Латинской Америки и мира.

«Первой женщиной-президентом в нашей истории станет Клаудия Шейнбаум», — сказал он.

Также председатель фракции указал, что Шейнбаум, по данным экзитполов, имеет  преимущество перед соперником от партии PRI и PAN с разницей два к одному.

Граждане Мексики в воскресенье, 2 июня, голосовали на всеобщих выборах. Они определяли нового президента, местные власти, губернаторов ряда штатов и конгресс. Окончательный подсчет голосов продлится до 8 июня.

В конце мая кандидата в мэры в Мексике застрелили на предвыборном митинге.

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