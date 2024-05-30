Кандидата в мэры в Мексике застрелили на предвыборном митинге

Кандидата в мэры города Коюка-де-Бенитес в Мексике (штат Герреро) Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса убили выстрелами в голову на предвыборном митинге. Об этом написало El Universal .

Кандидат от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» общался с избирателями на баскетбольной площадке, когда со спины к нему подошел неизвестный с пистолетом и выстрелил. В Сети появилось видео происшествия, на котором слышно около 15 выстрелов. Злоумышленника ликвидировали на месте.

По данным СМИ, за время избирательной компании в штате Герреро убили уже пятерых кандидатов в главы городов и одного кандидата в депутаты.

В феврале 2024 года в Мексике в перестрелке погибла американская туристка. Придя на пляж с собаками, чтобы посмотреть на закат, 44-летняя женщина попала под перекрестный огонь во время стычки между наркоторговцами. Как установили правоохранители, никакого отношения к конфликту она не имела.