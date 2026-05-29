Побег ценой в жизнь: британец сбежал из-под стражи и попал под поезд

The Standard: беглец сбежал из фургона полицейских и угодил под поезд в Британии

В Великобритании беглец из тюремного фургона погиб под колесами поезда сразу после побега. Об этом сообщила газета The Standard .

Подозреваемый сбежал от охраны, когда автомобиль для перевозки заключенных остановился на обочине по пути в суд. При попытке его задержать двое сотрудников охраны получили травмы.

Вскоре после начала поисков сбежавшего силовики обнаружили тело на железнодорожных путях рядом со станцией. По предварительным данным, погибшим оказался тот самый беглец, хотя официальное опознание еще не провели.

