Победу Трампа спрогнозировали в штате Айова

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп побеждает штате Айова с шестью голосами выборщиков. Об этом сообщило агентство Associated Press .

После обработки 59% бюллетеней Трамп набирает 56,6% голосов. В то время как у его оппонента от Демократической партии Камалы Харрис 42,1%.

Трамп уже побеждал в штате дважды. В 2016 году в борьбе за президентский пост с Хиллари Клинтон он взял лидирующую позицию в Айове. Также он победил в 2020 году, когда соревновался с действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Аналитики сервиса ставок Polymarket сообщили, что Трамп одержит победу на президентских выборах в США с вероятностью 73,4%. Вероятность Харрис занять пост главы Белого дома эксперты оценили в 27%.