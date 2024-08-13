Россия побеждает не только в конфликте на Украине, но и в противостоянии со всем Североатлантическим альянсом. Об этом немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X.

«Система долгов и печатания денег в США разрушается, а весь Запад катится в экономическую пустошь. <…> Россия доминирует над Украиной и НАТО», — отметил он.

Дотком предрек поражение американских марионеток повсюду. По мнению предпринимателя, «человечество достигло пропасти», так как возможность третьей мировой войны становится уже реальностью.

По данным издания Bloomberg, власти Украины рассматривали несколько сценариев внезапного вторжения на территории России.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страны Запада готовятся к военному конфликту с Россией. При этом они не готовы к прямому столкновению с российской армией, сообщали «Известия».