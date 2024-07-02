Победу партии Ле Пен на выборах во Франции назвали угрозой для ЕС и НАТО

Bloomberg: победа партии Ле Пен опасна для Украины и дестабилизирует ЕС и НАТО

Победа партии Марин Ле Пен на парламентских выборах во Франции несет опасность для Евросоюза, НАТО и Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Журналисты отметили, что все прогнозы на данный момент говорят о том, что фракция «Национальное объединение» одержит победу во втором туре, а партия нынешнего президента страны Эммануэля Макрона потерпит «сокрушительное поражение».

«Поражение Макрона приведет к тому, что Францией начнут управлять сторонники прекращения помощи Украине. Все это серьезно дестабилизирует НАТО и Евросоюз, а также сыграет на руку Владимиру Путину. Дальнейшая военная помощь Украине окажется под серьезной угрозой», — подчеркнули журналисты.

Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» по итогам первого тура парламентских выборов во Франции одержала победу с 34,2% голосов. Второй тур состоится 7 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что парламентские выборы во Франции отражают тенденции в Европе.