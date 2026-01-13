Россия одержит победу в украинском конфликте, даже если переговоры не принесут результата. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что несмотря на свое преимущество на поле боя, Россия продолжает демонстрировать готовность к мирным переговорам, американской стороне необходимо это учитывать. При этом важно помнить, что после украинской атаки на резиденцию Владимира Путина российская сторона может изменить подход к украинскому вопросу.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европе в будущем придется вступить в переговоры с российским правительством. Пока стороны не вышли на этот уровень.