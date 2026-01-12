Еврокомиссия признала необходимость переговоров с Россией

Еврокомиссии в обозримом будущем придется вступить в переговоры с российскими властями. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».

По ее словам, у Европы возникнет необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры», — сказала Пиньо.

Она добавила, что на сегодняшний день на этот уровень стороны еще не вышли.

Ранее стало известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию продемонстрировать свою заинтересованность в мире.

По ее мнению, базой для урегулирования украинского кризиса можно считать мирный план американского президента Дональда Трампа.