CNN: в США начались протесты против политики Трампа под лозунгом «Руки прочь!»

В субботу, 5 апреля, в США начались масштабные акции протеста против политики администрации США Дональда Трампа, деятельности миллиардера Илона Маска в Департаменте государственной эффективности и введения новых торговых пошлин. Об этом сообщил телеканал CNN .

Демонстрации под лозунгом «Hands Off!» («Руки прочь!») прошли во всех 50 штатах и округе Колумбия.

По данным телеканала, организаторы из продемократического движения провели более 1400 акций у зданий законодательных собраний, федеральных учреждений и офисов конгрессменов. Участие в протестах приняли около 600 тысяч человек, включая членов профсоюзов, экологических движений и ЛГБТ*-активистов.

Основные требования протестующих:

Прекращение «захвата власти миллиардерами» и коррупции;

Сохранение финансирования программ Medicaid и Social Security;

Отмена импортных пошлин и мер, угрожающих экологии;

Защита прав иммигрантов и трансгендеров.

«Некоторые приберегли особый гнев в адрес самого богатого человека в мире: „Я не выбирал Илона Маска“», — привели в издании слова участников.

Кроме того, прямо перед протестами против политики Трампа публично выступили экс-президент Барак Обама и бывший вице-президент Камала Харрис.

Журналисты The Guardian отметили, что это крупнейшие протесты со времен инаугурации Трампа. Активисты называют действия властей «враждебным захватом», связывая их с кризисом демократических институтов.

«Помимо крупных городов США, протесты против Трампа проходят и в небольших городах», — уточнила в издании.

Ранее на территории Германии прошли протесты против планов США разместить ракеты во многих городах страны. Около тысячи человек вышли на улицы Висбадена и Берлина.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.