По всей Испании отключились интернет и мобильная связь

LBC: масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи произошел в Испании

Интернет и мобильная связь отключились в крупных городах Испании — Мадриде, Барселоне, Малаге, Бильбао, Севилье и других. Об этом сообщило британское издание LBC .

С проблемами столкнулись все основные мобильные операторы в стране. В Валенсии для вызова экстренных служб пришлось организовать дополнительные телефонные номера, поскольку основной номер — 112 — почти не работает.

Предположительно, причиной ЧП стали технические проблемы у компании Telefónica, начавшиеся после неудачного обновления программного обеспечения.

В конце апреля Испания и соседняя Португалия столкнулись с масштабным блэкаутом. В трех регионах пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации, а пассажиры метро в Мадриде и Барселоне вынуждены были идти пешком.