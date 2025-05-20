По всей Испании отключились интернет и мобильная связь

Интернет и мобильная связь отключились в крупных городах Испании — Мадриде, Барселоне, Малаге, Бильбао, Севилье и других. Об этом сообщило британское издание LBC.
С проблемами столкнулись все основные мобильные операторы в стране. В Валенсии для вызова экстренных служб пришлось организовать дополнительные телефонные номера, поскольку основной номер — 112 — почти не работает.
Предположительно, причиной ЧП стали технические проблемы у компании Telefónica, начавшиеся после неудачного обновления программного обеспечения.
В конце апреля Испания и соседняя Португалия столкнулись с масштабным блэкаутом. В трех регионах пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации, а пассажиры метро в Мадриде и Барселоне вынуждены были идти пешком.
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