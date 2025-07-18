Британский принц Гарри повторил акцию своей матери — принцессы Дианы. Он прошел по минному полю в поддержку организации, обезвреживающей бомбы, сообщило Associated Press.
По данным издания, во время поездки в Анголу принц Гарри прошел в бронежилете по полю, на котором до сих пор закопаны действующие мины.
Таким поступком он решил привлечь внимание к благотворительной организации Halo Trust. Она занимается разминированием бывших зон боевых действий, опасных для мирного населения.
Принцесса Диана в январе 1997 года также совершила прогулку по минному полю. Это вызвало резонанс и помогло ратифицировать договор о запрете наземных мин.
Ранее в Лондоне состоялась неофициальная встреча помощников короля Карла III и принца Гарри. Они провели тайные переговоры о примирении.
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По стопам матери. Принц Гарри прошелся по минному полю
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