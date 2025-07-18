По стопам матери. Принц Гарри прошелся по минному полю

Принц Гарри прошелся по минному полю в Анголе

Британский принц Гарри повторил акцию своей матери — принцессы Дианы. Он прошел по минному полю в поддержку организации, обезвреживающей бомбы, сообщило Associated Press.

По данным издания, во время поездки в Анголу принц Гарри прошел в бронежилете по полю, на котором до сих пор закопаны действующие мины.

Таким поступком он решил привлечь внимание к благотворительной организации Halo Trust. Она занимается разминированием бывших зон боевых действий, опасных для мирного населения.

Принцесса Диана в январе 1997 года также совершила прогулку по минному полю. Это вызвало резонанс и помогло ратифицировать договор о запрете наземных мин.

Ранее в Лондоне состоялась неофициальная встреча помощников короля Карла III и принца Гарри. Они провели тайные переговоры о примирении.