По меньшей мере 20 человек погибли при теракте в столице Сомали

Garowe: в Могадишо 20 человек погибли при подрыве террориста-смертника

В столице Сомали Могадишо террорист-смертник устроил подрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщило местное интернет-издание Garowe .

«По меньшей мере 20 погибших в результате мощного взрыва, потрясшего популярный отель Beach View на пляже Лидо в Могадишо в пятницу вечером», — говорится в публикации.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб»* взяла на себя ответственность за нападение.

Полицейские прибыли на место. Силовики опасаются роста числа жертв.

До этого в Нигере группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян, носящими имена Юрит и Грег. Один из мужчин назвался геологом, родившимся в России и живущим на Украине.

Ранее украинские боевики ударили по донецкому рынку дроном-камикадзе, в результате чего шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести из-за разлетевшихся по территории осколков.

* Запрещенная в России террористическая организация.