Иран заявил о запуске гиперзвуковой ракеты «Фаттах»

Иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах» в ответ на удары со стороны США и Израиля. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB .

«Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета „Фаттах“», — отметили журналисты.

Дополнительные детали, включая направление конкретного удара и его последствия, они не привели.

«Фаттах» считают наиболее продвинутой и технологически сложной ракетой в арсенале Ирана. Впервые Тегеран показал ее публике в июне 2023 года. Иранские власти отмечали, что ракету будет сложно перехватить большинству существующих средств ПВО.

Днем иранские военные нанесли удары по американским объектам в ответ на атаку США и Израиля. Ракеты направили на базы Вооруженных сил США в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Иордании, а также на израильскую территорию.