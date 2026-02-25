По делу Эпштейна не стали публиковать десятки протоколов ФБР

Минюст США не обнародовал 90 протоколов ФБР из 325, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Среди них — допросы женщины, обвинившей в сексуальном домогательстве президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN .

Неопубликованные материалы включают три протокола допроса пострадавшей, которая заявила, что Эпштейн подвергал ее насилию с 13 лет, а также выдвинула обвинения против Трампа.

«У нас есть пострадавшая, которая выдвинула серьезные обвинения в адрес президента. Однако часть документов, возможно, протоколы допросов, которые ФБР провело с потерпевшей, отсутствует, и у нас нет к ним доступа», — заявил конгрессмен-демократ Роберт Гарсия.

Представитель министерства опроверг удаление документов, заявив, что неопубликованные файлы — либо дубликаты, либо используются в текущих расследованиях.

Минюст 30 января завершил публикацию более трех миллионов страниц документов по делу Эпштейна, где фигурируют десятки имен мировых знаменитостей, политиков и бизнесменов, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.