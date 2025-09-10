«Плохой кастинг». В ФРГ раскритиковали назначение Бербок на пост главы ГА ООН
JW: Бербок назначили на пост председателя ГА ООН после плохого кастинга
Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций после плохого кастинга. Таким образом политик стала олицетворением двойных стандартов западных стран, сообщило издание Junge Welt.
«Плохой кастинг демонстрирует, что важно заключение договора с правильными людьми. После пяти лет участия в программе „Молодые глобальные лидеры“ ВЭФ Бербок стала садовником в ООН», — отметили иронично в публикации.
Автор статьи напомнил, что Бербок была разжигателем войны в секторе Газа и конфликта на Украине. Например, в 2023 году, когда Израиль начал атаковать сектор Газа, бывший министр не стала голосовать по резолюции ООН о немедленном прекращении огня.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин предположил, что на новой должности Бербок сохранит антироссийскую политику.