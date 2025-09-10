«Плохой кастинг демонстрирует, что важно заключение договора с правильными людьми. После пяти лет участия в программе „Молодые глобальные лидеры“ ВЭФ Бербок стала садовником в ООН», — отметили иронично в публикации.

Автор статьи напомнил, что Бербок была разжигателем войны в секторе Газа и конфликта на Украине. Например, в 2023 году, когда Израиль начал атаковать сектор Газа, бывший министр не стала голосовать по резолюции ООН о немедленном прекращении огня.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин предположил, что на новой должности Бербок сохранит антироссийскую политику.