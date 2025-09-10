Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин высказался о назначении бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист расценил данное решение как проявление неуважения к самой структуре ООН.

«С учетом ее когнитивных способностей и особенностей склада характера, она войдет в историю на этом посту очередными ляпами и дипломатическими проколами», — высказался аналитик.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что Бербок сохранит антироссийскую направленность в своей публичной позиции, занимая новую ответственную должность.