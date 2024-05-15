«Плохая новость». В Польше испугались нового министра обороны России | 360°

Мир 15 мая 2024, 06:02 «Плохая новость». В Польше испугались нового министра обороны России Аналитик Садловский: назначение Белоусова является плохой новостью для Польши РИА «Новости»

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Назначение экономиста Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России является плохой новостью для Польши. Об этом заявил адъюнкт Варшавского университета, доктор Михал Садловский в беседе с изданием Gazeta.pl.

По его словам, смена главы российского оборонного ведомства случилась неожиданно, при этом нельзя сказать, что это решение было спонтанным. Так поступили для интенсификации усилий в военной сфере.

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«Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость», — заявил Садловский.

Он отметил, что Белоусов относится к тем экономистам, которые с начала специальной военной операции показали свою работоспособность и эффективность. Именно такие специалисты ответственны за то, что под навалом санкций российская экономика не разрушилась.

«Данное назначение следует рассматривать, в том числе как <…> сигнал Западу о том, что Россия готова к долгосрочным вооруженным усилиям, и введенные против нее санкции ей в этом не помешают», — сказал эксперт.

Ранее политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru заявил, что Белоусова назначили на пост главы Минобороны РФ для глубокой и позитивной интеграции между ведомством и военно-промышленным потенциалом России. Он подчеркнул, что экономист является наилучшим вариантом из всех людей, которые могли бы выполнить эту задачу.