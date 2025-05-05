Плюнувшего в российское консульство швейцарца оштрафовали на 700 тысяч рублей

Юриста, который плюнул в здание консульского отдела посольства России в Берне, оштрафовали на семь тысяч франков (около 700 тысяч рублей). Об этом сообщила швейцарская газета Blick .

Журналисты выяснили, что мужчина нарушил правило во время вечерней пробежки. Пробегая мимо отдела диппредставительства России, он плюнул в табличку на входе, продемонстрировав несогласие с нейтральной позицией Швейцарии по конфликту на Украине.

«За это он будет оштрафован <…> в общей сложности на 6 900 франков (693 тысячи рублей)», — заявили авторы материала.

Также мужчину обязали выплатить 500 франков (50 тысяч рублей) за процедурные расходы. Бегун не обжаловал решение.

Для разбирательства потребовалось согласие министра юстиции страны Беата Янса. Оно нужно, потому что правонарушение политическое и может обернуться ухудшением отношений между странами.

Ранее в Уругвае загорелось посольство России. Спасатели эвакуировали сотрудников диппредставительства. По неуточненным данным, в результате ЧП никто не пострадал.