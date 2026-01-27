Племянница Трампа заподозрила у него болезнь Альцгеймера

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри предположила, что он мог столкнуться с болезнью Альцгеймера. Об этом она рассказала в интервью New York Magazine .

Она объяснила, что сделала такой вывод по выражению лица главы Белого дома.

«Олень, застывший в свете фар. <…> Иногда кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве», — сказала она.

Журналисты напомнили, что отец действующего президента, предприниматель Фред Трамп, в последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера и умер в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. По словам племянницы, Трамп-младший тяжело переживал болезнь отца.

Ранее в Белом доме заявили, что глава Соединенных штатов находится в такой физической форме, что ему могут позавидовать многие молодые.