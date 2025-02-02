Риттер: Зеленский обещал мир с Россией, а сам начал с ней военный конфликт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется платить о счетам после слов о том, что Россия якобы не хочет справедливого урегулирования конфликта. Об этом бывший разведчик США Скотт Риттер написал в социальной сети Х.

Он напомнил о том, что ранее глава киевского режима в разговорах с западными СМИ пытался обвинить российские власти в нежелании добиться справедливости при заключении мирного договора.

«Избравшись президентом после предвыборных обещаний мира с Россией, вы сказали своим советникам, что собираетесь начать войну с ней. Ваше желание исполнилось. Теперь платите по счетам», — возмутился он.

Риттер назвал подобный подход абсурдным. Она напомнил, что Зеленский обещал никогда не нарушать мирного сосуществования двух держав, но сам же создал почву для увеличения эскалации.

Ранее украинский президент заявил, что достижение мира с Россией возможно только при получения гарантий безопасности со стороны США. По его словам, Украина как никогда близка к миру.