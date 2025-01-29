Планы Трампа создать новую систему ПРО за два месяца назвали сказочными

Президент США поручил Пентагону за два месяца создать в стране новейшую систему противоракетной обороны. Военный журналист Алексей Борзенко в стриме 360.ru оценил возможность выполнения этого плана.

«То что он заявил, — это создание единой гигантской системы. А ее даже настроить за 60 дней невозможно, не то что запустить, чтобы она функционировала полностью», — подчеркнул он.

По словам военного журналиста, даже Израиль не смог защитить свою маленькую территорию, а США захотели «укрыть» целый континент. Борзенко счел подобные планы сказочными, особенно при наличии у России новых гиперзвуковых ракет.

Он добавил, что такое оружие сейчас развивается в Северной Корее, Китае, Индии и арабских странах. В будущем оно будет практически у всех и заменит старые тихоходные ракеты.

«Если говорить фундаментально, все-таки заявления у Трампа невыполнимы», — заключил Борзенко.

Военный аналитик Алексей Леонков ранее назвал нереалистичными планы нового американского лидера по созданию «Железного купола».