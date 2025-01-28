Аналитик Леонков: у Трампа не получится создать «Железный купол» в США

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Инфо 24» прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа создать в стране систему противовоздушной обороны наподобие «Железного купола», которая есть в Израиле.

Собеседник издания высказал мнение, что она «будет дырявой и не сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты».

«Все это выглядит и звучит достаточно помпезно, но сколько на это потребуется времени — вопрос открытый. С финансированием у них проблем не будет», — добавил Леонков.

Планы Трампа по созданию системы «Железный купол» выглядят нереалистичными, считает аналитик.