Планы «коалиции желающих» еще больше усугубят конфликт

Планы «коалиции желающих» формируют условия для нарастания конфронтации, способной достичь масштабного военного конфликта. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Причем условия, которые не только не уничтожают первопричины конфликта, первопричины украинского кризиса, но и существенным образом усложняют международную обстановку», — сказал он.

В Париже 6 января состоялась встреча «коалиции желающих». На ней обсудили вопросы так называемых гарантий безопасности для Украины. Участие в мероприятии приняли специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

В итоге участники коалиции договорились продолжать поддерживать Украину оружием. Еще лидеры подписали документ о намерении развернуть воинские контингенты на Украине в случае заключения мирного договора.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль заявил, что Европе нужно создать еще одну «коалицию желающих» для обеспечения своей безопасности. Также министр предложил объединить оборонные предприятия.