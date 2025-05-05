Планировавшего атаку на БелАЭС экстремиста доставили в Белоруссию

Сотрудники белорусского КГБ задержали и доставили в республику экстремиста Павла Белютина. Он был членом группы, планировавшей атаку БПЛА на БелАЭС, сообщил гостелеканал «Беларусь 1» .

«Известен как часть так называемой вильнюсской „хоругви“. Их цель — вторжение в Белоруссию. Участники „хоругви“ отметились в реальных боевых столкновениях на Украине», — сообщили в эфире.

В сюжете телеканала указали, что задержанный входил в состав группы, которая также планировала атаку дронами на БелАЭС в Островце. Кроме того, в 2020 году он был активным участником несанкционированных протестных движений.

Начальник следственного управления КГБ РБ Константин Бычек назвал доставку Белютина в страну апогеем операции внешней разведки. Она продлилась 732 дня. Бычек также пообещал позже представить подробности операции.

В Белоруссию также доставили участника «Полка имени Калиновского» Василия Гречихо. Эта организация признана в республике террористической, ее члены преследуют цели по смене власти в стране, в частности, военным путем.

Ранее появились кадры задержания гражданина Румынии в Сочи, собиравшего по заданию украинских спецслужб данные о местных средствах ПВО.